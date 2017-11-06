من المؤكد أنك قد حلمت ولو مرة بفقدانك لبعض الأسنان، أو ربما بسقوط جلّ أسنانك. ولسبب وجيه، يعد هذا الحلم شائعاً جداً بين العديد من الأشخاص.

يعد الحلم الذي نرى من خلاله أسناننا وهي بصدد السقوط في مخيلة الكثير، علامة على الموت الوشيك لأحد أفراد الأسرة.

وإذا كانت هذه الفكرة تعكس فعلا حقيقة رمزية هذا النوع من الأحلام، فهو بلا شك حلم سيئ وفظ، موقع هافينغتون بوست عربي عرض من خلال هذا التقرير المترجم عن صحيفة Le Figaro الفرنسية، تفسيرات مختلفة.



يعتبر هذا الحلم في كثير من الأحيان علامة على فقدان الحيوية، وبعبارة أخرى، كنا خلال اليوم لا نشعر بالنشاط أو منزعجين من شيء ما.

كما قد يعكس أيضاً الشعور بعدم الأمان، والقلق، والجزع. ووفقاً لعراب علم النفس التحليلي، كارل غوستاف يونغ "فإن هذا الحلم ينتج عن صعوبات في اتخاذ المرء لقرارات هامة في حياته".

من جهة أخرى، يمكن أن يعني أيضاً فقدانك لأسنانك خلال الحلم أنك قد فقدت شيئاً مهماً في حياتك، وعندما ترى في حلمك أن سقوط الأسنان رافقه نزيف، فإنه يشير إلى فقدان أحد أفراد الأسرة، أو لانقطاع الصداقة مع شخص ما.

أما إذا رأى النائم أن أسنانه تسقط نتيجة تعرضه لضربة أو سقوطه، فإن ذلك يعكس فشله في تحقيق الأهداف التي سطَّرها لنفسه.

وإذا كان صاحب الأسنان التي سقطت يهتم بها كثيراً، فقد يشير ذلك إلى وجود خطب ما في صحتك. ولكي تفسر هذا النوع من الأحلام، عليك أن تربط أولاً هذا الحلم بوضعك الحالي الخاص بك. من جهة أخرى، يمكن أن يعكس هذا الحلم أيضاً أن الشخص الذي حلم به قد يقع في قلق ما أو في إحراج.

وفي السياق ذاته، يمكن أن يشير الحلم بسقوط الأسنان أيضاً إلى تغييرات تطرأ على الحياة (إيجابية كانت أو سلبية)، ولكن هذه التغييرات لا تكون مرفقة من دون ألم. وعندما يحلم شخص ما بأنه بلا أسنان تماماً، فإن ذلك يعكس عدم القدرة على تحقيق أهدافه.

الأسنان التالفة

يمكن أن تعكس رؤية الأسنان في الحلم وهي بحالة متدهورة، أن الفوضى ستعمّ حياتك، خصوصاً إن كان ذلك لا يعكس واقعك، ومن هنا يمكن أن يشكل هذا الحلم قلقاً حقيقياً.

فالكل وجب عليه أن يقيم نفسه ويسعى إلى أن يتغير. وفي حال حلمنا برؤية شخص ما يتدخّل لاستعادة أسناننا التي فقدناها، فإن ذلك يشير إلى حاجتنا الماسة للمساعدة. أما إذا حلمنا بكسر الأسنان نتيجة ضعفها، فإن ذلك يرمز إلى نوع من المشكلات العاطفية.

أحلام أخرى حول الأسنان

يحلم البعض بالأسنان الملتوية أو غير المرتبة، التي تمنعه من التحدث بشكل صحيح. وفي الواقع، يعكس هذا النوع من الأحلام أننا نعاني من مشكلات في الإنصات أو في الفهم، ما سيمثّل عائقاً أمام تعبيرنا عن أنفسنا. أما بالنسبة للأسنان الصفراء، فهي دليل على الشعور بالخوف والإجهاد.

من جانب آخر، يحلم البعض بفرشاة أسنانهم الخاصة، ويعني ذلك أنك تكافح من أجل الدفاع عن نفسك. في حين أن هناك من يحلم بأسنان ليست له، أي مركبة أو زائفة، فذلك يشير إلى أنه قد أساء الحكم في حق شخص ما. وبخصوص رمزية الأسنان اللبنية في المنام، فذلك يعكس عدم تأهب المرء لمواجهة أمر ما، يود أن يتحقق.

ظهور شخصيتك في الحلم

تشير الأبحاث الحديثة بحسب "هاف بوست عربي" إلى أن ذاتك التي تظهر لك في أحلامك هي نسخة مجردة من ذاتك الحقيقية.

إذ وجد الباحثون أن حلم الشخص بذاته يمثل نسخة مصغرة منه لا تتغير، على أساس ما يحدث مع جسم نفس الشخص في العالم الحقيقي، وفقاً لنتائج الدراسة التي نشرت في السادس من أكتوبر في مجلة Consciousness and Cognition (الوعي والإدراك).