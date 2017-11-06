أطلقت شركة رينغ Ring ، جرس الباب بالفيديو Ring Video Doorbell 2 ، والذي يتمتع بدقة 1080 بيكسل لمقاطع الفيديو عالية الوضوح بالإضافة إلى أنظمة استشعار الحركة القابلة للتعديل والبطارية القابلة للفك والشحن.

أطلقت شركة رينغ Ring ، جرس الباب بالفيديو Ring Video Doorbell 2 ، والذي يتمتع بدقة 1080 بيكسل لمقاطع الفيديو عالية الوضوح بالإضافة إلى أنظمة استشعار الحركة القابلة للتعديل والبطارية القابلة للفك والشحن.

وبهذا تضيف الحلول الجديدة مستوى إضافياً من الأمن والراحة في كل منزل، لتصبح مراقبة ممتلكاتك أكثر سهولة من ذي قبل.

كما يتمتع الجيل الجديد من جرس الباب بالفيديو من رينغ بغطاء قابل للتبديل والضبط حسب الرغبة باللون الفضي والبني، إلى جانب تحسين إمكانات الرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء بفضل مجال الرؤية باتساع 160 درجة و زاوية كشف الحركة الأفقية بواقع 180 درجة.

كما يتضمن تنبيهاً صوتياً بطريقتين مع خيار إلغاء الضجيج وميزة الترميز بالمستوى المستخدم في البنوك.

بهذه المناسبة قال محمد ميراج هدى، المدير التنفيذي لدى رينغ: "يمثل الابتكار والاختراع المستمرّان جوهر أعمال رينغ ورسالتها الساعية إلى تقليل الجرائم في الأحياء السكنية وفي العالم، فيما يثق عملاؤنا بابتكاراتنا ومنتجاتنا الأمنية المتميزة التي تعمل على تخفيض وقوع الجرائم بشكل ملموس. رغبنا بتقديم الحلول الذكية لأمن المنازل لعملائنا في الشرق الأوسط وأطلقنا جرس الباب بالفيديو Ring Video Doorbell 2 في المنطقة استكمالاً لرسالتنا من اجل تقليل الجرائم في الأحياء السكنية وحول العالم."

واضاف "بفضل دقة مقاطع الفيديو عالية الوضوح 1080 بيكسل مع الإمكانات المدمجة للرؤية الليلية، يمكن الحصول على تفاصيل واضحة للفيديو في أي وقت من اليوم. كما أن أنظمة استشعار الحركة القابلة للتعديل تسمح للمستخدم بالحصول على الإعدادات المثالية المناسبة لمنزله، إلى جانب تقليل حالات الإنذار الخاطئ. وتتيح البطارية القابلة للشحن، والتي تتميز بسهولة فكها، شحن جرس الباب بيسر دون الحاجة إلى نقل الجهاز، وكل تلك مزايا مهمة بالفعل لأن رينغ تحرص على توفير منتجات تحقق راحة البال. ومن خلال تمكين مالكي المنازل من التحكم الكامل بأمن منازلهم، يمكننا جميعاً العمل معاً لتكون أسرنا ومجتمعاتنا أكثر أماناً للجميع."