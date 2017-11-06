يشكل الحفاظ على مستوى مثالي للرطوبة في المنزل عاملاً حاسماً لصحة الأسرة، وخاصة في المطبخ، وذلك لمنع تعفن الأطعمة والمأكولات وتلفها.



وتزيد مستويات الرطوبة العالية، من نمو الفطريات والبكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض، لذلك، لا بد من استخدام بعض الإجراءات والوسائل، التي تساعد في الحفاظ على مستويات الرطوبة، ومنع الأمراض المرافقة لها، مثل التهابات الجهاز التنفسي والحساسية والطفح الجلدي.

وفيما يلي، مجموعة من الإجراءات، التي يمكن اتخاذها في الطبخ، للتخفيف من نسبة الرطوبة، بحسب موقع دو إت يور سيلف:

1- مزيل الرطوبة

ينصح باستخدام جهاز خاص لإزالة الرطوبة، وخاصة في المطبخ والمناطق المعرضة للرطوبة العالية، حيث يعمل هذا الجهاز على الاحتفاظ بمستويات الرطوبة عند الحد المطلوب، لتجنب تشكل العفن في المطبخ.



2- مراوح الشفط

مراوح الشفط وسيلة أخرى لإزالة الرطوبة غير المرغوبة من المطبخ، والأماكن الأخرى المعرضة للرطوبة المرتفعة في المنزل.

3- مستوى الرطوبة

عادة ما ينصح بأن لا تتجاوز الرطوبة في المنزل نسبة 45%، وهذه النسبة مثالية لمنع تشكل العفن في المطبخ، والإصابة بالأمراض التحسسية المرافقة لارتفاع مستوى الرطوبة.

4- تأثير الموسم

الموسم من أهم العوامل التي تؤثر على مستوى الرطوبة في المنزل، ففصل الصيف على سبيل المثال يزيد من حرارة الأرضيات، مما يزيد من مستويات التكثيف، أما في الشتاء، فيمكن أن يؤدي تأثير التجفيف لنظام التدفئة المركزية إلى انحفاض مستويات الرطوبة.

5- تأثير الموقع

يساهم الموقع أيضاً في اختلاف مستويات الرطوبة من مكان لآخر، فالمنازل القريبة من مصادر المياه الطبيعية مثل البحيرات والأنهار، تكون أكثر رطوبة من المنازل القريبة من وسط المدينة.