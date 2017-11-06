أظهرت أرقام الشرطة في بريطانيا أن حوالي نصف كاميرات السرعة الثابتة (رادارات ) في البلاد لا تعمل.



وتشير البيانات الصادرة عن الشرطة، والتي نقلها موقع "سكاي نيوز" البريطاني، إلى أن 1486 رادارا (بنسبة 52٪) من أصل 2838 تعمل حاليا وتضبط السائقين المتهورين.

فيما لا تستخدم كل من كليفلاند ودورهام وشمال يوركشاير ونورثامبتونشاير رادارات السرعة على الإطلاق، وهي موجودة لتكون "فزاعة" فقط.

وتمتلك شرطة ستافوردشاير 272 كاميرا ثابتة إلا أن 14 منها فقط هي التي تعمل، بينما تملك ديربيشاير 112 كاميرا مع تشغيل 10 منها فقط.

فيما ذكرت شرطة لندن ولانكشاير ونوتنغهامشير وسوفولك وأيرلندا الشمالية أن كل راداراتها شغالة 24/24.