رصد مقطع فيديو اللحظات الأولى للعثور على حطام الطائرة المروحية المقلة لنائب أمير منطقة عسير، التي سقطت مساء أمس (الأحد)، وتوفي على إثرها برفقة عدد من مسؤولي الإمارة.



وأظهر المقطع توافد قوات الأمن وفرق الإطفاء والإسعاف إلى موقع سقوط الطائرة في منطقة جبلية، ومحاولة الوصول إلى حطام الطائرة.



وكان صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير قد وافته المنية وعدداً من المسؤولين في منطقة عسير إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقله في ختام زيارته التفقدية لمحافظة البرك وضواحيها للوقوف على سير المشاريع والاستماع لمطالب الأهالي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.



وبحسب المصادر فإن المنطقة السعودية التي سقطت فيها الطائرة، جبلية ذات جبال وعرة وتضم محمية ريدة وقريبة من منتزه السودة السياحي وفقا لصحيفة المواطن.



يذكر أن قائد الطائرة هو النقيب نايف الربيعي ومساعده الملازم أول محمد الشهراني،وقد استشهدا مع طاقم الطائرة في الحادث.





فايز المالكي يدلل بـ3 مواقف على "إنسانية" نائب أمير عسير



وبعد الإعلان عن وفاة الأمير منصور بن مقرن نائب أمير عسير في تحطم مروحية، تذكر مقربون منه بعض أعمال الخير التي شارك فيها وكان حريصًا عليها.

وقال صاحب المبادرات فايز المالكي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "عندما بدأنا الحفل في تراحم قال منصور بن مقرن عندنا 254 سجينًا في مبالغ مالية.. ولازم يفطرون مع اهاليهم اليوم.. رحمك الله”.



وأضاف في تغريدة أخرى، عن الفقيد: "أسال الله أن يغفر له.. رجل كريم في رمضان تبرع من حسابه الخاص بـ 3 ملايين ونصف للجنة تراحم لتفريج كرب المساجين".

كما شارك بفيديو جديد للأمير منصور بن مقرن أثناء هبوط مروحيته خلال الجولة التفقدية التي قام بها اليوم الأمير منصور بن مقرن في محافظة البرك، داعيا بالرحمة والمغفرة للأمير الراحل.



قدوة الشباب

رثى مواطنون سعوديون الأمير منصور بن مقرن، نائب أمير منطقة عسير، والمسؤولين الذين توفوا معه في حادث طائرة عسير، بتداول مقاطع تظهر قرب الأمير من الناس في مختلف مناحي حياتهم اليومية.

وعبر المواطنون في تغريدات عن حزنهم البالغ، مؤكدين أن الفقيد كان يهتم بمعاناتهم ويقف على المشاريع المتعثرة، ويوجه بسرعة إنجاز المشاريع، كما دعا أمانة المنطقة لاستغلال المساحات الكبيرة في الحدائق وأماكن الترفيه، كما كان يتعامل مع المواطنين بتواضع ودون حجاب.

وتداولوا مقاطع فيديو تؤكد ذلك، ومنها مقطع وهو يقوم بحملة النظافة في متنزهات السودة يرافقه مديرشرطة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي. واعتبر المغردون "هذا التصرف هو القدوة التي يحتاجها الشباب هذه الأيام".