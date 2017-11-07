بدت علامات التأثر على وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة الناشطة العراقية في مجال حقوق الإنسان لمياء بشار ، وتمالك الرئيس وحبس دموعه أثناء كلمة الفتاة.

وتحدثت ابنة الـ19 عامًا خلال كلمتها بمؤتمر منتدى شباب العالم التيتحتضن فعالياته مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، عن معاناة "الإيزيديين" التي تعرضوا لها من تنظيم داعش الإرهابي، وما تعرضت له من تعذيب واغتصاب وكيف باعها أفراد التنظيم في سوريا ومحاولتها الهرب مرتين ولكنها فشلت.

وشارك في المنتدى مجموعة كبيرة من الشباب حول العالم من جنسيات مختلفة ومن مجالات متنوعة وقد جاءوا إلى أرض السلام ليتناقشوا في القضايا التي تشغل العالم ويطرحوا أفكارهم ليكون منتدى شباب العالم ملتقى عالميا تتلاقى فيه الشعوب المحبة للسلام والداعمة للتنمية.

وحضر فى المنتدى، 64 وفدًا و19 وزير شباب ورياضة، ومبعوث للأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوث للاتحاد الأفريقي، وتتضمن فعاليات المنتدى عقد 46 جلسة وورشة عمل يتحدث فيها 222 متحدثًا يمثلون 64 دولة فى حوار تفاعلى مع الشباب حول صناعة المستقبل والتنمية المستدامة.