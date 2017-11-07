أثار مقطع فيديو انتشر سريعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، صوّر مشهداً صادماً لتلميذ وهو يعتدي بالضرب العنيف على أستاذه داخل الصف، سخطاً كبيراً في المغرب من المستوى الذي وصل إليه التعليم بعد تفشي ظاهرة تعنيف التلاميذ لأساتذتهم، دون اتخاذ إجراءات رادعة للحد من هذه السلوكيات.

ويظهر الشريط الذي وقع تصويره داخل القسم بثانوية سيدي داود بإقليم ورزازات جنوب المغرب، ضرب التلميذ للأستاذ بلكمات قوية على وجهه، قبل إسقاطه على الأرض ومواصلة تعنيفه ثم سحله والتنكيل به، وذلك على مرأى ومسمع التلامذة الآخرين في القسم.

وأرجع باحثين مغاربة هذه الحادثة لغياب "غياب الردع" معتبرين ما حدث إعلان عن وفاة القيم الاجتماعية داخل المؤسسة التربوية"،وهو ما يستدعي التدخلّ لإيقاف هذه العبثية.

الضجّة التي وقعت عقب انتشار مقطع الفيديو الذي يوثق حادثة التعنيف، دفعت بالسلطات إلى التدخل وتوقيف التلميذ المعتدي واتخاذ الإجراءات اللازمة لصالح الأستاذ، حيث أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية المغربية والتعليم العالي والبحث العلمي بورزازات، اليوم الأحد، عن عزمها القيام بجميع الإجراءات اللازمة، من خلال تقديم شكوى لوكيل الملك بالإقليم، وكذلك إيفاد لجنة إقليمية للتحقيق في حيثيات الحادث من أجل اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق التلميذ المعتدي.

وفي نفس السياق، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، أنّ النيابة العامة بدأت فتح بحث مستعجل في الموضوع، وقد أسفرت التحريات عن ايقاف الشخص المشتبه فيه ويتعلق الأمر بتلميذ قاصر يبلغ عمره 17 سنة تم الاحتفاظ به لدى مصالح الشرطة القضائية لإجراء البحث معه، وسيتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.