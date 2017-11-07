أثارت الإعلامية المصرية بسمة وهبة جدلاً واسعاً مؤخراً بعد ظهورها على الهواء وهي تحمل رضيعة اشترتها من موقع لبيع الأطفال على الإنترنت.

وأشارت خلال تقديم برنامجها "هنا القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس" إلى أنها حصلت على الطفلة من موقع يبيعهم على الانترنت، مؤكدة أن وجود هذه المواقع أصبح حقيقة وليس مجرد حكايات أو خيال.

وتابعت أن هذه المواقع تعد تهديدًا للامن القومي المصري، مشيرة إلى انها انتشرت والحصول على الاطفال من خلالها سهل.

وخلال الحلقة استضافت وهبة، سيدة تُدعى صباح وكادت تبيع طفلتها على الهواء بسبب وضعها المادي والصعوبات التي تعيش فيها لولا تدخل البرنامج وإقناعها بعدم بيعه.