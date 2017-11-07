استطاع شاب مصري وفتاة سعودية بمنطقة الرياض، التغلب على حاجز العادات والتقاليد المجتمعية، وعلى التكلفة العالية للزواج، وحققا حلم الزواج، بالاستعانة بإحدى مؤسسات التقسيط.

وأوضح الشاب المقيم "حسين"، البالغ 26 عامًا، والمولود في المملكة لأبوين مصريين‏، أنه رفض أن يكون عالة على أسرته؛ حيث فوجئ بقائمة طويلة من المطالب لا يقوى عليها عندما فكّر في الزواج، فتوجّه لإحدى مؤسسات المساعدة على الزواج بالتقسيط.

وأضاف "حسين" أنه كان يعتقد أن الأمر مزحة، ودفعه فضوله للذهاب لمقر المؤسسة التي أعلنت أنها تساعد في الزواج بالتقسيط والاستفسار عن التفاصيل، وبالفعل قابل المسؤول هناك، فشرح له وضعه، فرحبوا به، وبادروا بمساعدته بتحمل بعض تكاليف الزواج.

وأشار إلى أن خطيبته ذهبت إلى المؤسسة كذلك، والتقت المختصة هناك، وتناقشا في التفاصيل المتعلقة بالزواج وتكاليفه وطرق السداد، وكان أول قسط دفعه ألفي ريال، والباقي على أقساط شهرية بقيمة 800 ريال، وليس هناك أي مشكلة إن تعذر أحياناً، لافتاً إلى اعتراض والديه في البداية على الفكرة، لكنهما وافقا بعد إلحاح منه.

وبيّن حسين، وفقًا لـ "عاجل"، أن أهل العروس عرضوا عليه المساعدة، خاصة أنهم جيران لهم منذ عشرين عاماً، إلا أنه رفض مساعدتهم وتمسك بأن يتحمل مسؤولية تزويج نفسه، وقد أكمل الآن 5 أعوام وأنهى الأقساط، ورُزق ببنت وولد، ويحيا حياة سعيدة.