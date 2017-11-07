قاد مقطع فيديو مرور المدينة المنورة إلى القبض على سائق متهور مارس التقحيص في أحد الطرق السريعة بالمدينة المنورة.

وأظهر المقطع سائقاً يقود مركبة من طراز دودج ويمارس التقحيص في أحد الطرق السريعة في المدينة المنورة، فيما يرافقه أصحابه بتصويره وهو يؤدي التفحيط على الطريق السريع.



من جهتها، قامت إدارة مرور المدينة المنورة بالتحقق من الموقع الذي تم تصوير المقطع منه ومن مواصفات السيارة، ومن ثم تم القبض على المفحط وإيداعه التوقيف وحجز السيارة، تمهيداً لإصدار الحكم الخاص به عن طريق هيئة الفصل بالمخالفات المرورية.