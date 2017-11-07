كل متسوّق يفضل تجربة المنتَج قبل شرائه، وتطبق النساء هذه القاعدة على أدوات المكياج كذلك، لكن استخدام أدوات اختبار المكياج في المحلات التجارية له أضراره الصحية وفق ما كشفه علم الأحياء الدقيقة، إذ يمكن أن يؤدي استخدام منتج تجميل في محل إلى مشاكل كبرى مثل الهربس والسالمونيلا.

ووفق صحيفة "دايلي مايل" البريطانية فإن استخدام أحمر الشفاه نفسه من قبل عدد من الناس يتسبب بالتقاط قطرات صغيرة من اللعاب التي تحمل فيروس الهربس.

وفي الوقت نفسه، قد تؤدي الماسكارا أو كحل العيون، سواء تمت تجربتها في محل مكياج أو تم تشاركها بين الأصدقاء، إلى حالة سيئة من داء "العين الوردية".

وتشمل المخاطر الأخرى الناتجة عن المكياج المشترك السالمونيلا والإيكولي، فضلاً عن التهابات جلدية بسبب البكتيريا على وجوه الأشخاص الآخرين.

وتوضح عالمة الأحياء الدقيقة من جامعة أستون في برمنغهام، أمرين بشير، أن "معظم الناس لن يفكروا في تقاسم فرشاة أسنان مع شخص غريب، لكنهم يستخدمون بسعادة عينات اختبار الماكياج. هناك خطر حقيقي يتعلّق بالتقاط الالتهابات البكتيرية والهربس، خصوصاً أن عينة تجميلية واحدة يمكن استخدامها من قبل 30 أو 40 شخصاً مختلفاً، ما يزيد خطر انتشار العدوى".

وكانت سيدة أميركية قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة تجميل، قائلة إنها التقطت فيروس هربس تسبب لها بقروح.