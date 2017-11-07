في مشهد حير الكثيرين، أظهر مقطع فيديو التقطه سائق سيارة على طريق ريفية ونشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، منزلاً أبيض اللون على جانب الطريق يتحول من شكل إلى آخر.

أدهش منزل على جانب أحد الطرقات الريفية، الكثير من متابعي الفيديو الذي لقي رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظي بتعليقات تعبر عن الذهول والحيرة التي أصابت المشاهدين.



غير أن الخدعة البصرية سرعان ما اكتشف أمرها، وتبين بأن ما شوهد على جانب الطريق ليس منزلاً حقيقياً، وإنما مجرد سقف وجدارين، وأن موقع البناء جعله يبدو وكأنه منزل بأربعة جدران.

وقد أبدى أكثر من 110000 شخصاً دهشتهم لما رؤوا بعدما نشر مقطع الفيديو على موقع إميغور للتواصل الاجتماعي، حيث قال أحد المتابعين: " لا أصدق عيني، إنه أمر محير بالفعل" بينما قال آخر: " لا بد وأن هذا المنزل يشتت انتباه السائقين ويتسبب بعدد كبير من الحوادث على الطريق"

ولم يتبين مكان هذا المنزل بالتحديد، ولا هوية السائق الذي صوره، إلا أن البعض تكهنوا بأن الفيديو التقط في أحد الأرياف البريطانية، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.