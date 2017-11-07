عرضت وحدة مثيرة للجدل لمكافحة التمرد في السودان الأحد، 19 طنا من الحشيشة ضبطتها في إقليم دارفور المضطرب، في واحدة من أكبر العمليات من نوعها في السودان، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

فقد صادرت قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تتولى عادة التصدي للمتمردين في مناطق النزاع في البلاد، مركبتين محملتين بالحشيشة بعد تبادل لإطلاق النار مع مهربين في ولاية جنوب دارفور قبل أيام.

وعرضت هذه القوات، الأحد، عشرات الأكياس الزرقاء المليئة بالحشيشة، إضافة إلى كمية وضعت على الأرض في معسكرها الواقع في جنوب العاصمة الخرطوم.

وقال المتحدث باسم قوات الدعم السريع العقيد عبد الرحمن الجعلي للصحافيين "علمنا أن مجموعة من مهربي المخدرات في شرق دارفور على تواصل مع مجموعة في الخرطوم فجر الثلاثاء" الماضي، وقد "نصبنا لها كمينا، وبعد الاشتباك تم القبض على زعيم المجموعة وسيارتين و18,9 طن من المخدرات".

وفي السنوات الأخيرة ينشر الإعلام المحلي باستمرار أخبارا عن ضبط السلطات الأمنية كميات من المخدرات أثناء تهريبها إلى العاصمة السودانية.

وتؤكد الشرطة السودانية أن #الحشيشة تزرع في منطقة الردوم في جنوب إقليم دارفور المضطرب كما تأتي من دول الجوار.