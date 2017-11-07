في طريق عودتها من استلام جائزة يانصيب قدرها 10 آلاف دولار، توقفت امرأة أمريكية من ولاية نورث كارولاينا، لشراء بطاقة أخرى، ففوجئت بأنها فازت ثانية بملغ مليون دولار.

كانت كيمبرلي موريس قد توجهت إلى إدارة يانصيب ولاية نورث كارولاينا يوم الإثنين لاستلام جائزة يانصيب مقدارها 10 آلاف دولار، وبعد استلامها الجائزة توجهت موريس إلى منزلها. وفي طريق عودتها توقفت عند مركز "كواليتي فود مارت" وقامت بشراء بطاقة يانصيب أخرى على أمل الفوز من جديد.

ولم تصدق موريس عينيها عندما اكتشفت بأن البطاقة الجديدة فازت بمليون دولار أمريكي. وقالت موريس بأنها كانت دائماً تحلم بالفوز بمليون دولار باليانصيب، إلا أنها لم تتوقع أن يحدث ذلك بهذه السرعة. وأضافت بأنها تحب شراء بطاقات اليانصيب وأن المسألة باتت بمثابة هواية بالنسبة لها.

وبحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني، فقد عادت السيدة موريس إلى إدارة يانصيب نورث كارولاينا لاستلام جائزتها الثانية بعد ساعات قليلة من استلامها للجائزة الأولى.