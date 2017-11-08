أوقفت إدارةالمرور بمحافظة جدة، مالك مركبة، وقررت حجز السيارة لمدة شهر. على خلفية تداول فيديو أظهر طفلاً صغيراً في سن الثامنة تقريباً، يقود المركبة على الطريق السريع، بينما لا يكاد يشاهد الطريق لصغر قامته وسنه الصغير.

كان مواطن آخر ماراً على الطريق، قد وثق المشهد بالفيديو، عندما لاحظ حالة الطفل وبجواره شخص قد يكون والده، وقام ببث المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي مستنكراً عدم مبالاة والد الطفل، ومطالبا إياه بعدم العبث بروح نجله وأرواح الآخرين.

وأكدت إدارة المرور في بيانٍ لها الاثنين تفاعلها مع المقطع، وأعلنت عن قرارها حجز السيارة لمدة شهر.