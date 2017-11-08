قاطع شاب مصري إحدى جلسات منتدى الشباب العالمي المقام في مدينة شرم الشيخ‏، في حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس (الاثنين)، صارخاً أن معه اختراعًا مهمًا سيقضى على مرض الفشل الكلوي.



وأظهر مقطع فيديو للجلسة، الشاب وهو يقاطع حديث مقدمة الجلسة هاتفا داخل القاعة: "أنا زويل الثاني، وأريد أن أتحدث عن اختراعي"، وحاولت المقدمة إقناعه بكتابة ما يريد في ورقة على أن يتلوها في الجزء الثاني من الجلسة إلا أنه رفض، فدعاه الرئيس السيسي للحديث عمّا يريد.



وخاطب الرئيس المصري الشاب بأن المنتدى لكل شباب مصر وشباب العالم، لكي يتحدثوا فيما يفيد، فقال الشاب إنه يحمل اختراعا جديدا ويريد الحديث عنه، وإنه سيقضي على مرض الفشل الكلوي، الذي كان سببا في وفاة والده قبل 3 سنوات.



وأضاف أنه أمضى وآخرون سنوات في البحث والتجريب حتى وصلوا إلى ابتكار كلى صناعية قابلة للزراعة في الجسد البشري، وأنه يريد وقتا لشرح الاختراع، وسلّم السيسي “سي دي” به فكرة الاختراع، وشكره الرئيس وسط تصفيق الحضور‎.‎



يُذكر أن الرئيس المصري، افتتح يوم (الأحد)، منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، والذي يستمر 5 أيام، لمناقشة قضايا شبابية متنوعة، ويحضره أكثر من 3 آلاف مدعو من 100 دولة، بينهم مسؤولون حكوميون، وممثل للأمين العام للأمم المتحدة.