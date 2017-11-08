بعد معاناتها من ألم في الظهر، اكتشفت شابة بريطانية أنها تعاني من سرطان العمود الفقري مما شكّل صدمة لها ولحبيبها.

وكانت مارتين كيليمنستر تحضّر لزفافها من حبيبها كريس بعد علاقة دامت 12 سنة لتكتشف أنها مصابة بالسرطان ولم يبق لها سوى 18 شهرًا.

وبالرغم من مرضها، نجح الثنائي بتنظيم حفل جميل حيث فاجأ كريس حبيبته برفعها عن كرسيها المتحرك وبتأدية الرقصة الأولى معها وسط تأثر الحضور.

وقالت مارتين في مقابلة لها إنها أرادت أن تكون مصدر إلهام إلى جميع الشابات والسيدات اللواتي يعانين من مرض السرطان عبر الإحتفال بزفافها على الرغم من حالتها الصحية المتدهورة.