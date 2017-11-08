كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي أمس تفاصيل اتهام سائق آسيوي بهتك عرض ابنة صاحب الشركة التي يعمل فيها والبالغة من العمر 16 عاماً، بعد أن استغل سفر والديها خارج الدولة للعلاج، واختلائه بالمجني عليها أثناء توصيل وجبة طعام لها في البيت بإيعاز من والدها بالتنسيق مع عمها الذي كان يدير الشركة في غيابه.

وبينت التحقيقات في هذه القضية، أن السائق البالغ من العمر 42 عاماً انتهز ضعف المجني عليها وقلة حيلتها، إذ أخذ لها وجبة الطعام على منزل والدها بناء على طلب العم، واستغل انفراده بها وحاول الاعتداء عليها بسبب معرفته بتواجدها وحدها بعد سفر والديها إلى موطنهما لعلاج والدتها، فباغتها وأمسكها من ذقنها وهتك عرضها، ولما هربت منه إلى غرفتها لحقها مصراً على تنفيذ رغباته إذ أمسكها مرة ثانية واستطال في هتك عرضها قبل أن يغادر المكان مجبوراً بمقاومتها له ودفعها خارج المنزل.

وطالبت النيابة العامة الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بحبس المتهم وإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.