أعلنت مؤسسة "مينسا" لدراسة الذكاء المرتفع لدى الأطفال عن بعض العلامات التي يمكن معها التتنبؤ بطفل عبقري، وفقا لدراسات أجريت على أكثر من ألف طفل.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، قامت المؤسسة بدراسة طباع 1300 طفل عبقري كي يتوصلوا للصفات التي اشتركوا فيها:

وأصدرت المؤسسة لائحة بصفات الـ"طفل العبقري" اخترنا منها 15، علما بأن المؤسسة لا تقبل باختبار أطفال أقل في السن من 10 أعوام ونصف.

ذاكرة غير اعتيادية

تجاوز المحطات الثقافية مثل تعلم القراءة والكتابة، مبكرا

يتمتع بهوايات غير اعتيادية ومعرفة عميقة بعدد من الأمور

عدم تحمل الأطفال الآخرين

على دراية بأحداث عالمية

وضع معايير مرتفعة لنفسه

يحقق الإنجازات

يفضل قضاء الوقت مع كبار السن، أو في عزلة

يحب التحدث

يطرح الأسئلة دائما

يتعلم بسهولة

لديه روح الدعابة

موسيقي

يحب أن يكون بموقع السيطرة

يضع قوانين إضافية للألعاب مع الأطفال