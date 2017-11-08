أصدر قاضي في استراليا حكما بالسجن مدى الحياة بحق استرالية (20 عاما) طعنت جدها حتى الموت متأثرة بمسلسل “أميريكان هورور ستوري” الأمريكي التليفزيوني، واصفا الجريمة بأنها “وحشية” و”قاسية القلب”.

وأفادت وكالة “استراليان أسوشيتد برس″ بأن قاضي المحكمة العليا في ولاية أستراليا الجنوبية، كفين نيكولسون، قال إن الجريمة التي ارتكبتها بريتني جيد دوير هي جريمة شريرة ومقززة، وأن الشابة لا تزال تشكل خطرا على المجتمع.

وقال نيكولسون: “جريمة القتل هذه تمت بوحشية وقسوة قلب، كما تم التخطيط لها بدم بارد دون انفعال”.

كان عمر دوير 19 عاما عندما انهالت بأربع طعنات على جدها روبرت وايتويل (81 عاما) في منزله بمدينة أديليد العام الماضي، من أجل سرقة مدخراته التي زادت على 100 ألف دولار استرالي (77 ألف دولار أمريكي) كان يحتفظ بها نقدا في ورشته.

وجاء في الأقوال أمام المحكمة أنه بعد طعنه، غسلت الحفيدة الأطباق في منزل جدها خلال انتظار وفاته.

وقال محامي دوير خلال جلسة في المحاكمة الشهر الماضي إن موكلته قالت إنها تأثرت في جريمتها بمسلسل الرعب الأمريكي “أميريكان هورور ستوري” الذي يحتوي على جرائم قتل وجرائم أخرى مروعة.