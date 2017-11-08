لقي تلميذان مصرعهما في مدينة سيدني الأسترالية، إثر اقتحام سيارة فصلا بأحد مدارس المدينة.

وأعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، التي تقع بها الولاية، أن سائقة السيارة التي تبلغ من العمر 52 عاما، فقدت السيطرة لسبب لم يعرف بعد، واصطدمت بفصل دراسي في مدرسة بانكسيا الابتدائية بمنطقة غريناكير جنوب غربي سيدني.

وأضافت الشرطة أن 24 تلميذا كانوا بالفصل وقت الحادث، لقي اثنان منهم مصرعهما، وأصيب 21، أحدهم في حالة خطرة.

وأوضحت الشرطة أن سائقة السيارة كانت توصل أحد التلاميذ إلى المدرسة ولم تصب في الحادث.

من جانبه، أعرب قائد شرطة الولاية، ستيوارت سميث، عن اعتقاده بعدم وجود شبهة تعمد في الحادث. -