مازح المذيع رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، الكابتن مجدي عبد الغني لاعب كرة القدم السابق، بمقطع فيديو نشره عبر صفحته على "إنستغرام" أثناء تواجدهما في مؤتمر منتدى الشباب بشرم الشيخ.

وظهر رامي في المقطع وهو يسخر من هدف عبد الغني الذي يعد الهدف الوحيد الذي سجله منتخب مصر في بطولة كأس العالم منذ 28 سنة، والذي ظل حديثه طوال السنوات الماضية.

واستقبل عبد الغني سخرية رضوان بروح الفكاحة، وقام بمجاراته في الكلام، خصوصاً وأن هناك علاقة طيبة تجمع الشابين.

وعلق رضوان على المقطع قائلاً: "أبو روح حلوة ودم خفيف اللي هرانه بالجول بتاعه.. كابتن مجدي عبد الغني اللي حطها كداهوو".