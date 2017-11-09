أطلقت شركة تويتر، اليوم الأربعاء، تعديلها الجديد على منصتها للتواصل الاجتماعي؛ إذ بات بإمكان المشتركين التغريد بـ280 حرفاً بدلاً من 140 كما كان في السابق.

وحسب بيان صادر عن الشركة، فإنّ التعديل الجديد سيصل إلى كافة المشتركين الذين يستخدمون "تويتر" عبر 35 لغة مختلفة.

وفي بيان مكتوب، قالت إليزا روسين، مديرة قسم تطوير المنتجات في تويتر، إنّ الشركة عمدت إلى تفعيل التعديل الجديد، كي تتيح للمشتركين فرصة التعبير عن أنفسهم بعدد أكبر من الأحرف.

وأوضحت روسين أنّ إدخال التعديل الجديد حيز التنفيذ جاء بعد فترة اختبار استمرت لمدة شهرين تقريباً، تلقت خلالها الشركة ردود أفعال إيجابية.

وتعليقاً على التعديل الجديد، قال بعض المشتركين إنها ستضر بـتويتر وتجعله أقل قراءة، فيما رأى البعض الآخر أنه سيجعل التطبيق أكثر متعة.