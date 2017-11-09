كشف مسؤول بأحد متاجر العطور عن نوعية العطور التي يقتنيها بعض الملوك والأمراء بالمملكة بالإضافة لكبار الشخصيات، والتي كانت تستخدم فيها خلطات تصنع خصيصاً لهم.



وأوضح المسؤول بالمتجر عبدالرحمن الخجا وفقاً لـ "عين اليوم"، أن المتجر يعد من أقدم وأرقى المتاجر التي تقدم العطور، وبداخله معرض لصور ملوك وأمراء بالمملكة الذين زاروه وأنواع العطور التي كانوا يستخدمونها.



وأضاف الخجا أن الملك عبدالعزيز – رحمه الله- كان يستخدم عطراً يسمى "هيبة ملك" وهو من العطور المميزة في المتجر، أما الملك عبدالله فكان يفضل عطراً يدخل في مكوناته الورد الطائفي والمسك، فيما يفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عطراً يحتوي على نسبة عالية من دهن العود ونسبة من الزعفران.