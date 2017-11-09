صرح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر المصرية د. سعد الدين الهلالي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «كل يوم» المذاع على قناة "أون إيه" أن هناك روايات عن أبي حنيفة وابن حنبل تقول إن من يعمل أجيراً في السياحة ويحمل الخمر ولم يشربها عمله حلال ويطيب له الأجر.

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هناك فقهاء حرموا العمل في الخمر، وهذا الوعي فقهي وليس سماويا، مؤكدا أن كلمة حرام فقهية وليست دينية، لأن الفقهاء يعملون على أن الحرام ممنوع والحلال مسموح.

وأضاف، أن العمل في حمل الخمر ليس حراماً لأنه جدل بين رأيين في الفقه رأي ظني ورأي قطعي، مشيرا إلى أن حامل الخمر ليس السبب في شراب شاربها لأنه ليس وصياً عليه، ومن يحمل الجزاء هو الشارب وليس من يحملها.