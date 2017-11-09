أثارت تعليقات من وزير لبناني لإعلامية على الهواء، جدلاً في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ الجدال عندما سألت الإعلامية ليندا مشلب، ضيفها وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، حول رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري وتواجده في السعودية.

وسألت الإعلامية الوزير، حسب موقع «بي بي سي عربي»، حول مزاعم احتجاز «الحريري»، في فندق ريتز كارلتون، كما يدعى البعض، فأجاب عليها الوزير بقوله: «لا هيدا (الفندق) عازمك عليه وبعزم حدا معك إذا بدك»، وفوجئت المذيعة برد الوزير، وسألته عن مقصده بالسؤال ليكرر نفس القول التي تلفظ بها في البداية.

وتسببت تعليقات الوزير في تعليقات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أطلق المغردون هاشتاج «#معيب_المرعبي» على منصة تويتر في إشارة إلى الكلام الذي صدر عنه.

وحصد الهاشتاج تفاعلًا كبيرًا، واستخدمه المغردون للتعبير عن رآيهم فيما قاله الوزير.

وفي حديث لـ«بي بي سي»، قالت الإعلامية مشلب، إن «ما صدر عن الوزير كان غير لائقا وإنها لا تقبل اعتذاره»، واعتبرت أن «ما صدر عنه يعتبر تحرشا لفظيا ويجب أن يحاسب عليه»، مضيفة: «أنا تفاجأت ولم أتوقع أن يصدر عنه هذا الكلام» .

وأشارت إلى ما وصفته بمستوى متدني لـ«من يتبوأ سدة وزارة ويمثل الشعب».

وأعلنت «مشلب»، أنها ستباشر في رفع دعوى قضائية بحق الوزير أمام القضاء المختص.



اعتذار مستحق

وكان وزير الدولة لشؤون النازحين اللبناني معين المرعبي، قدم اعتذاره إلى الإعلامية اللبنانية ليندا مشلب وعائلتها عبر صفحته على «فيس بوك» بعد أن انتشرت تعليقات المستخدمين الغاضبة.

وقال المرعبي عبر صفحته على فايسبوك "مجددا أدعو الإعلامية ليندا مشلب إلى زيارة فندق الريتز في السعودية لتتأكد بنفسها من أن ما يزعمه البعض ليس صحيحا...ودعوتي هذه ليست ذكورية ولا تقلّل من إحترام أحد.والدعوة لها ولمن يريد التأكّد."

ومن ثم عاد وقال عبر فايسبوك: "لم أكن يوما بوارد الدخول إلى دهاليز عالم السياسة، ولم أعرف طيلة حياتي ان اوارب في الكلام او ان اقول ما يطلبه المستمعون،ولست ممن يمتلكون البال الطويل امام التجني، ولا اتحمل التحامل بخاصة في موضوع الرئيس سعد الحريري،وبعد ان استفزني كلام الصحافية الراقية السيدة ليندا مشلب، و فهم كلامي على غير ما قصدت بأنه نيل من شرف السيدة مشلب، وانا ممن لا يقبلون ابدا ان توجه اية ايحاءات إلى أي امرأة عاملة في اي حقل كان، فاني، وارضاء لضميري، أعتذر منها ومن عائلتها على صفحتي."