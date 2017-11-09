قال مفتي الجمهورية المصرية د. شوقي علام، إن الحجاب من الأمور المفروضة على المرأة المسلمة؛ فيجب عليها أن تستر بدنها ولا يظهر منها إلا وجهها وكفيها فقط، كما جاء في قوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا»، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في حديثه: «إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا»، وأشار إلى الوجه والكفين.

وأجاب "المفتى"، عبر الفيديو الذي بثته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن سؤال أرسلته إحدى السيدات تقول فيه: "إني غير محجبة فهل يقبل الله صلاتي وصيامي"، أن مسألة قَبول الأعمال مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، وحده، وأنه على المسلم أن يلتزم بكافة أوامر الشريعة، وأن لا شيء منها يغني عن الآخر أو يجزئ عنها.