أعلنت شركة الطيران الفنلندية "فين إير" البدء في وزن المسافرين على خطوطها الجوية قبل الرحلات في مطار "هلسنكي".

وأعربت الشركة رغبتها في إقبال ألفي مسافر متطوع للخضوع لهذه التجربة من أجل قياس أداء ودقة البيانات المستخدمة في تحديد الوزن الإجمالي للطائرة.

ولم تواجه الشركة الفنلندية صعوبات على ما يبدو في إيجاد دفعة أولى من المتطوعين لإنهاء دراساتها الأولية.

وتخطط "فين إير" لإجراء المزيد من التجارب لوزن المسافرين في وقت لاحق هذا العام وفي ربيع 2018، وبناء على نتائج تلك الدراسات، سيتم تحديد الأوزان الإجمالية في مواسم مختلفة.