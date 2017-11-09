أثار حفل زفاف أُقيم مؤخرًا في بريطانيًا، تفاعلاً كبيرًا بين مستخدمي موقع ممسنيت، لطلب العروسين من ضيوفهما دفع تكاليف شهر العسل، حيث نشرت إحدى ضيفات الحفل منشوراً على الموقع المعني بنقاشات الآباء والأمهات في المملكة المتحدة،

معبرةً فيه عن غضبها عندما وصلتها بطاقة وهي في الحفل، تدعوها للتوجه لصندوق المساهمة بتكاليف شهر عسل العروسين بدلاً من تقديم هدية لهما.

وذكرت السيدة التي لم تكشف عن اسمها، أنها اعتادت الحصول على بطاقات حفل زفاف مكتوب عليها قصائد جميلة، وفي الآونة أصبح يُكتب طلب بعدم إحضار الأطفال، ولكن هذه الدعوة الجديدة أزعجتها كثيراً،

ورغم ذلك تعاطف الكثير من الضيوف مع العروسين وساهموا في الصندوق، داعيةً المستخدمين للتعبير عن رأيهم.

ولاقى سلوك العروسين استحسان المتفاعلين، والذين أجمعوا على ضرورة تقديم الهدايا للعروسين بالطريقة التي يرونها مناسبةً، حيث قال أحد المُتفاعلين:”المساهمة في قضاء شهر عسل، أفضل من إضاعة المال على هدايا قد لا يفضلها العروسان مثل زجاجة شمبانيا، أو محمصة.”