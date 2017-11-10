كشف تقرير تليفزيوني مصور، عن تدني المعلومات الأساسية لدى المواطنات السعوديات عن الصيانة الطارئة للسيارات، في ظل الاستعداد لتمكينهن من القيادة، فيما أكدت مؤسسة التدريب التقني والمهني أنها تعد مناهج تعليمية ودورات تدريبية مسائية لهن لرفع الوعي بكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.



من جهتهن، قالت مواطنات سعوديات ، في التقرير الذي بثته قناة “العربية”، إنهن لا يعلمن شيئا عن صيانة السيارات، مشيرات إلى أنهن في حالة تعطل المركبة سيطلبن العون من آبائهن لنجدتهن. ورحبت المواطنات في الوقت ذاته بأي دورات تدريبية ترفع لديهن الوعي بالصيانة الطارئة للسيارات، والتي من المؤكد أنهن سيحتجنها في حال السماح لهن باستخراج رخصة قيادة سيارة في 10 شوال المقبل.



من جهته، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كشف أحمد الفهيد،عن إعداد مناهج تعليمية وبرامج تدريبية لتعليم المرأة الصيانة الطارئة، مشيرا إلى أن المؤسسة بدأت في الإعداد لها، وسيتم طرحها من خلال دورات تدريبية مسائية قريبا.