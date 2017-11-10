أطلق مواطن سعودي على ابنته المولودة حديثاً اسم "نیوم"، وذلك تیمناً بالمشروع الذي أطلقه نائب رئيس مجلس الوزراء ولي العهد الأمیر محمد بن سلمان، وقال المواطن الذي يدعى فاروق الجريسي، عبر حسابه في "تويتر": "لقد رزقت بمولودة، وتفاؤلًا بها وبالمستقبل الجديد أسمیتھا نیوم الجريسي"، معرباً عن شكره لكل من بارك وتمنى الخیر له.

وفور انتشار التغريدة، تباينت ردود أفعال رواد موقع التواصل على التسمیة، حیث اعتبرها البعض فأل خیر لوالدها، باعتبار أن اختیار اسم ابنته شأن خاص به، فیما انتقد آخرون التسمیة، لكونها لیست عربیة، أو لكونها ترجع لمشروع استثماري، وانقسم المغردون عبر "تويتر" حول قبول الأحوال المدنية له هذه المرة.

يشار إلى أن اسم "نيوم" ينقسم إلى جزأين: الأول هو اختصار لأول 3 أحرف "NEO" باللاتينية، وتعني "جديد"، فيما يعني الحرف الرابع "M" اختصاراً للكلمة العربية "مستقبل"، وهو اسم المشروع الطموح الأكبر من نوعه في العالم.