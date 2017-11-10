لم يجد شاب أمريكي وسيلة للتقدم للزواج من حبيبته، أفضل من تقديم خاتم الخطوبة، وهما معلقين بين السماء والأرض في لعبة أفعوانية.

وفي مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مايكل غارسيا، وهو يستغل نوبة الخوف التي انتابت حبيبته فالو وورث، ليلطب يدها للزواج.



وعلى الرغم من أن فالو كانت في وضع لا يحسد عليها، وجد مايكل أنه الوقت الأنسب لتقديم عرض الزواج، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووسط أجواء الرعب التي عاشتها فيرث، عرض مايكل عليها الزواج، حيث قال "حبيبتي، استمعي لي الآن، أحبك أكثر من أي شيء في حياتي، وارغب أن أمضي باقي أيامي إلى جانبك.



هل ترغبين بالزواج مني؟"

ولكن فالو لم تكن في حالة يسمح لها بالاستجابة لطلب الزواج، حيث ردت بالقول وهما يجلسان رأساً على عقب في اللعبة الأفعوانية "هل أنت جاد؟".



وفي الوقت الذي غطت فالو رأسها بيديها، حافظ مايكل على هدوئه، وسألها مرة أخرى إن كانت ترغب بالزواج منه.

وقوبل طلب مايكل بالصراخ من فالو مرة أخرى، قبل أن تعلن عن موافقتها، لدى عودتهما إلى الأرض مرة أخرى.