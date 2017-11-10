قال عصام كلداري، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة «إثراء دبي» في تصريحات «بجريدة البيان الاماراتية» إن الشركة عازمة على تشييد مبنى «ذا لينكس» بوصفه أكبر مبنى معلق في العالم.



وسيربط «ذا لينكس» بين برجي المشروع الأم «ون زعبيل» على ارتفاع 100 متر ويصل طوله إلى 210 أمتار ليعيد رسم الأفق الممتد في سماء المدينة وليضفي خياراً جاذباً للمعالم السياحية في الإمارة.

وأوضح كلداري أن الشركة وضعت الدراسات الأولية الخاصة بالمشروع أواخر 2015 وباشرت عمليات البناء في 2016.



وقد تم أخيراً الانتهاء من أعمال الحفر ووضع الأعمدة والأساسات وغيرها من الأعمال التحضيرية في موقع الإنشاء، إيذانا ببدء عمليات تشييد البرجين في المشروع.

ونجحت «إثراء دبي» المملوكة من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في نقل المشروع إلى مرحلة مهمة من البناء إذ انطلقت أخيرا عمليات تشييد قبو «سرداب» بارتفاع 7 طبقات سبعة طوابق، ويتكون البرج الأول من 67 طابقا، أما الثاني فيتكون من 57 طابقا ويضم كل منهما 7 أقبية (سراديب) و3 أروقة تتضمن المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم إلى جانب «ذا لينكس».