قرر الممثل التركي، أوزجان دنيز، الشهير باسم "جهاد" تأجيل حفل زفافه من حبيبته فايزة أطاقان، الذي كان من المقرر أن يكون في الـ10 من نوفمبر الجاري.

تأجيل الزفاف

وقال موقع "acunn" التركي إن حفل زفاف أوزجان دنيز الذي كان مقرر له في الـ10 من الشهر الجاري، تم تأجيله ليكون أواخر شهر ديسمبر القادم.

وعن سبب تأجيل حفل الزفاف أوضح الموقع التركي أن مرض العريس "أوزجان دنيز" هو السبب وراء ذلك، لأن الأطباء نصحوه بالراحة لمدة شهر كامل.

وأصيب أوزجان دنيز بإلتهاب النهايات العصبية المؤدية من الأذن إلى المخ، وهو الذي يسبب له بشكل دائم الشعور بالصداع والغثيان والدوار، حتى أنه ممنوع من ركوب الطيارات.

يشار إلى أن حفل زفاف أوزجان دنيز وفايزة أطاقان سيكون في العاصمة الفرنسية باريس بحسب ما نقلت وسائل الإعلام التركية.

وقرر أوزجان دنيز الزواج من حبيبته فايزة أطاقان بعد دخول حملها شهره الثالث.

وبدأت علاقة فايزة أطاقان وأوزجان دنيز قبل عام من الآن،وهو يكبرها بحوالي 20 عاما.

وفي سياق منفصل يطل أوزجان دنيز على جماهيره من خلال الجزء الثاني من مسلسل "عروس اسطنبول" الذي تشارك في بطولته الجميلة التركية، أسلي أنفر.

أوزجان دنيز في سطور

وأوزجان دنيز من مواليد عام 1972 في العاصمة التركية أنقرة، ويعد من أهم المطربين والملحنين والممثلين والمخرجين الأتراك، بدأ حياته الفنية عام 1994، من خلال أول ألبوماته "أخبره إني أحبه"، وبعدها توالت ألبوماته الغنائية التي وصلت إلى 12 ألبوم غنائي حتى الآن.

أما أول خطواته في عالم التمثيل فكانت عام 1997، من خلال مسلسل "كذب"، وحقق شهرته في وطننا العربي من خلال مسلسل "ندى العمر" وتجسيده شخصية جهاد.