يجمع معرض الشارقة الدولى للكتاب عشاق القصص المصورة، والرسوم المتحركة فى معرض فنى يستضيف لوحات لفنانين من مختلف بلدان العالم.



يشهد زوار معرض الشارقة الدولى للكتاب فى دورته السادسة والثلاثين التى تقام حتى 11 نوفمبر فى مركز إكسبو الشارقة، عروض جوالة لشخصيات القصص المصورة، والتى يقدمها الأبطال الخارقون مثل باتمان، وسبايدرمان، ووندرومان، وولفرين، وغيرهم من أبطال قصص مارفل المصورة، ليقدموا عروضهم المشوقة التى تدخل البهجة والسعادة على نفوس الجميع.

ويقدم المعرض العديد من الفقرات التفاعلية التى تشمل ورشًا فنية تدريبية مجانية حول تصميم الشخصيات الكرتونية وصناعة صفحات القصص، إضافة إلى جلسات نقاشية مع كبار المختصين العالميين فى مجال رسوم القصص المصورة.