تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يظهر عاصفة رعدية تفاجئ أحد المواطنين السعوديين أثناء تواجده بجانب سيارته بالسعودية.



تسبب مقطع فيديو متداول، اليوم الخميس 9 نوفمبر، في هلع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، حيث أظهر الفيديو صاعقة رعدية وهي تضرب مواطن سعودي يقف بجوار سيارته على إحدى الطرق السريعة بمدينة عرعر الواقعة على الحدود الشمالية للمملكة.

وبحسب المقطع الذي لم يتعد 8 ثوان، لم يصب المواطن السعودي بأذى جراء صاعقة الرعدية المفاجئة التي ضربت سيارته، ولكنه أصيب على ما يبدو بحالة من الهلع لدوي صوت صاعقة التي استهدفته وسط الصحراء.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها بالمملكة، حيث تسببت صاعقة رعدية منذ أشهر في وفاة مواطن سعودي يدعى فيصل السبيعي، أثناء تصويره الأمطار الغزيرة، حيث انقلبت سيارته وسط رمال الصحراء ما أدى إلى انفجار السيارة وهو بداخلها نتيجة لتسرب الوقود.