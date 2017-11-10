أفادت دراسة حديثة بأن الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان القولون إذا اتبعوا نظاما غذائيا غنيا بالألياف أو تناولوا كمية أكبر من الألياف قد تقل احتمالات وفاتهم بسبب هذه الأورام مقارنة بمن لا يتناولون الكثير من الألياف.



وقال كبير الباحثين في الدراسة أندرو تشان من كلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن «تناول المزيد من الألياف بعد تشخيص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم يرتبط بتراجع خطر الوفاة من هذا المرض».

وأضاف تشان في رسالة بالبريد الإلكتروني «يبدو أن ذلك لا علاقة له بكمية الألياف التي جرى تناولها قبل التشخيص».

وفحص تشان وزملاؤه بيانات 1575 بالغا مصابين بسرطان القولون أكملوا استقصاء لأنظمتهم الغذائية عن كمية الألياف التي تناولوها، وتابع الباحثون حالة نصف المشاركين لثماني سنوات على الأقل توفي خلالها 773 شخصا بينهم 174 توفوا بسبب أورام القولون والمستقيم.



وارتبطت أنظمة الغذاء الغنية بالألياف باحتمالات أقل للوفاة.



وقال الباحثون في تقرير بدورية جاما لعلم الأورام إنه بالمقارنة بأقل المشاركين تناولا للألياف فإن كل إضافة مقدارها 5 غرامات من الألياف ترتبط باحتمالات أقل للوفاة نتيجة سرطان القولون والمستقيم بنسبة 22% كما ترتبط بتراجع احتمالات الوفاة بنسبة 14% نتيجة لأسباب أخرى.