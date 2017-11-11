في خطاب نادر كتبته بخط يدها، طلبت كوكب الشرق السيدة #أم_كلثوم معلومات عن "أخلاق" رجل عراقي طلب منها إحياء حفلات غنائية في العاصمة العراقية بغداد في العام 19377.

وكتبت أم كلثوم لصديق لها عراقي اسمه عبدالقادر يقيم في بغداد رسالة - حصلت عليها وتعرضها "العربية.نت" - تطلب منه بحسب موقع "العربية" مساعدتها في التحري عن متعهد حفلات يدعى مير زعرور تواصل معها وكتب إليها للاتفاق على إحياء حفلات في بغداد، كما طلبت معلومات عن وضعه الاجتماعي وسمعته وأخلاقه، كي تطمئن على "حسن سيرته قبل توقيع اتفاق معه".

وجاء في الرسالة: "السيد عبد القادر بك المحترم وصلتني رسالتك وإني لشاكرة لك فضلك، مقدرة فيك هذه العواطف السامية، التي تنم عن روح راقية وثقافة عالية".



كما جاء فيها "حقاً إنه ليسرني أن يكون لي أخ نبيل مثلك في #بغداد وطني الثاني، وإني لا أزال ذاكرة بغداد الجميلة وأهلها الكرام".

وكتبت أيضاً: "فاتني أن أسالك في رسالتي السابقة عن الشخص المدعو مير زعرور الذي كتب إلي طالباً الاتفاق معي على الحضور إلى بغداد، فرجائي أن تخبرني عن وضع الرجل الاجتماعي وسمعته وأخلاقه".

وختمت رسالتها: "وبالأخير يسرني إخبارك بعزمي على إحياء عدة حفلات غنائية عسى أن تسمعوها على شواطئ#دجلة العزيز، وتحظى عندكم بالرضا، وختاماً تقبلوا فائق الاحترام.. أم كلثوم".