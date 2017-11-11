تسبب فستان الفنانة شاهيناز بعد خلعها الحجاب أثناء حضورها مهرجان "Cairo Wedding Festivall" في نقد لاذع لها، لتنهال عليها التعليقات السلبية على إطلالتها مع تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.



صور فستان شاهيناز بعد خلعها للحجاب تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل، مما تسبب في وضعها في موقف صعب حيث وجد البعض أنها لم تختار إطلالتها بشكل مناسب خاصة وأن مسألة خلعها الحجاب مازالت تزعج بعض من الجمهور، في حين دافع عنها آخرون مؤكدين أن فستانها بعيد عن الابتذال ومسألة خلعها للحجاب أمر شخصي.



وارتدت شاهيناز فستاناً مخملي من اللون "الزيتي"، وعلى الرغم أن إطلالتها لم تكن مكشوفة إلا أن البعض وجد أنها جريئة وأبرزت منحنيات جسمها.

ومن جانبها تجاهلت شاهيناز تماماً النقد الذي وجه لها على مواقع التواصل، ولم ترد على التعليقات السلبية التي وجهت لها.



وكانت شاهيناز قد صرحت خلال البرنامج الإذاعي "طاقتك لسلامو عليكوا" عن مسألة خلعها للحجاب قائلة: "بأنها مقتنعة بما فعلته وكل شخص يتقرب من الله بالطريقة التي يجدها مناسبة له، وهي على يقين أن الحجاب فرض".