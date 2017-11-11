من صورة الـ " 80 طائرا على متن الطائرة" إلى "الرجل الذي تم ربطه في المقعد"، شارك مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور بعض أطرف وأغرب المواقف التي يقوم بها الركاب في رحلاتهم على متن مختلف خطوط الطيران.

وقالت صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، إن صورة الـ 80 طائرا على متن إحدى الطائرات والتي كانت بصحبة راكب خليجي، تعد من أطرف وأغرب هذه الصور.

وتضيف الصحيفة: هناك أيضا صورة الراكب الذي أثار الشغب على متن الطائرة، فاضطر الطاقم والركاب إلى ربطه إلى المقعد، والطفل الجالس على رأس أبيه.

وحسب الصحيفة، يدفع الملل بعض الركاب إلى القيام ببعض الأمور الغريبة، فمنهم من ينام رافعا ساقيه إلى أعلى ومن يقوم بأداء بعض التمارين الرياضية، ولكن تأتي في النهاية مجموعة طريفة وغريبة من الصور.