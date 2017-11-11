تعد بذور الحلبة نوعا من أنواع البقوليات التي تستعمل إما للأكل أو التداوي حيث تعرف بفوائدها الكثيرة للصحة والبشرة والشعر، وتحتوي الحلبة على كمية من البروتينات والألياف والنشا و المعادن كالنحاس والحديد والكالسيوم والزنك والمغنسيوم و البوتاسيوم و الفوسفور وغيرها، وفي هذا المقال سنشير إلى أهم فوائد الحلبة العلاجية والجمالية.

فوائد الحلبة للمرأة الحامل

تساعد الحلبة المرأة الحامل في توازن مستوى السكر في الدم وبالتالي تفادي الإصابة بالسكري الذي يصيب النساء في فترة الحمل، تساعد في تسهيل الولادة الطبيعية لانها تقوم بتحفيز انقباضات الرحم.

ومع ذلك الافراط في تناول الحلبة في بداية الحمل قد يؤدي للاجهاض.

فوائد الحلبة للمرأة المرضع

يفيد تناول المرأة المرضع للحلبة ضمن وجباتها اليومية في مساعدتها على إدرار الحليب، كما تساعد في تعويض العناصر التي فقدتها خلال وبعد الحمل، كما يفيد تناول الحلبة في علاج فقر الدم والأنيميا، وهناك العديد من الاطعمة الطبيعية التي تساعد في علاج فقر الدم تعرف عليها من مقال علاج فقر الدم طبيعيا.

فوائد الحلبة للسكري

تساعد الحلبة في تخفيض مستوى السكر في الدم.



يفضل تناول الحلبة على شكل مسحوق مذاب في الماء الدافئ للاستفادة من كامل فعاليتها في تنظيم مستوى السكر وتخفيف معدل الكوليسترول الضار في الجسم.



فوائد الحلبة للمعدة والقولون

تساعد الحلبة في تسهيل عمل الأمعاء لاحتوائها على الألياف، كما تعالج حموضة المعدة ومشاكل القولون من خلال مضغ بضع حبات من الحلبة والكمون.



يفيد تناول الحلبة في تسهيل عملية الهضم والتخلص من عسر الهضم وكذا الإمساك.



تعمل الحلبة على التخلص من ديدان المعدة من خلال نقع حبوب الحلبة لليلة كاملة وشربها في الصباح على الريق.



تفيد الحلبة في علاج القولون العصبي من خلال إضافة ملعقة صغيرة من بذور الحلبة المطحونة إلى كوب من الماء وغليه حتى يتركز الماء ويصبح بمقدار ربع كوب ثم يصفى الماء ويثم شربه صباحا على الريق كل يوم حتى يتم الشفاء.



تساعد بذور الحلبة في علاج قرحة المعدة و ذلك من خلال تناول ملعقة صغيرة من مسحوق الحلبة ممزوجة مع ملعقة من العسل.



فوائد الحلبة في تنظيم الدورة الشهرية

تعتبر الحلبة مفيدة جدا في فترة الدورة الشهرية، حيت ان شرب مشروب الحلبة يساعد بشكل كبير في نزول الدم وتنضيمه، حيت ينصح شرب كوبين من مشروب الحلبة في الصباح والمساء والتوقف عن شربها اتناء نزول الدم، يمكن قراءة مقال اعراض الدورة الشهرية تنبئ باقتراب الدورة.

فوائد الحلبة لعلاج أمراض البرد

تساعد الحلبة في الوقاية من أمراض البر وعاجها كالسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وغيرها من خلال تناول الحلبة بالعسل.



تفيد الحلبة في علاج الحمى وارتفاع درجة حرارة الجسم عند تناولها مع العسل وعصير الليمون.



تعمل بذور الحلبة على علاج السعال من خلال إضافة ملعقة كبيرة من مسحوق الحلبة إلى كوب من الماء المغلي وتركه لمدة عشر دقائق ثم تتم تصفية هذا المحلول وتناول ملعقة كبيرة منه ثلاث مرات في اليوم إلى أن يتحقق الشفاء بإذن الله.



تساعد الحلبة في علاج الأمراض الصدرية كالربو عن طريق غلي كوب من الماء مع ملعقة كبيرة من بذور الحلبة وشرب هذا المحلول مرة في اليوم.



فوائد الحلبة للكوليسترول

اكدت الدراسات الى ان تناول الحلبة بانتظام على المدى البعيد يساعد في التخلص من الدهون على مستوى الجسم، ويخفض نسبة الكولستيرول مما يقي الاصابة بالسكتات القلبية.

الكبد والحلبة

تحتوي الحلبة على نسبة عالية من الالياف الغذائية التي تساعد الجسم لتخلص من الفضلات.

فوائد الحلبة للأعصاب

من فوائد الحلبة أنها تحمي الجهاز العصبي من مختلف الامراض وتقضي على التوتر والإجهاد حيث تساعد على تهدئة الأعصاب.