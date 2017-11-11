تداول عشاق الرياضة ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو طريفا، يظهر فيه لاعبو فريق كرة القدم الأمريكية يقومون بمساعدة سيارة إسعاف على النهوض بعد أن غرزت إطاراتها في أرضية الملعب.

وأصيب أحد لاعبي فريق "نورتمور" لكرة القدم الأمريكية أثناء مباراة بالدوري المدرسي، مما استدعى دخول سيارة الإسعاف، ولكن اللاعب المصاب خرج على قدميه من الملعب ولم يحتج لوسيلة نقل.

ولكن المفاجأة أن السيارة التي كان من المفترض أن تساعد اللاعب احتاجت نفسها للمساعدة، بعد أن غرزت إطاراتها الخلفية بأرضية الملعب، فقام لاعبو فريق "نورتمور" بدفع السيارة من الخلف لإنقاذها، ونجحوا في المهمة.