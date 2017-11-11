يواجه الكثير من السياح مشكلة تكاليف السفر والإقامة الباهظة إذا رغبوا بقضاء إجازة في أماكن سياحية فاخرة، ما يدفع العديد منهم للعزوف عن طموحاتهم السياحية بسبب ميزانياتهم المحدودة، والاكتفاء برحلات بسيطة بتكاليف تناسب حالتهم المادية. غير أن العثور على مواقع سياحية فاخرة توفر خدمات راقية بتكلفة معقولة ليس بالأمر الصعب، إذ تتاوفر العديد من المواقع السياحية التي تجمع بين تحقيق الرفاهية لزبائنها وأسعارها المعقولة. فيما يلي 5 مدن توفر الرفاهية للسائح بتكاليف منخفضة، بحسب موقع “إيسكواير” الإلكتروني:

1- مراكش



تعتبر مدينة مراكش من أكثر المدن جمالاً وعراقة في العالم، وتتميز بتوفيرها خدمات رفاهية كثيرة للسياح بأسعار معقولة، وتبدأ أسعار الغرف في الفنادق الفارهة من 200 دولار لليلة الواحدة.

2- بودابست



يمكن للسائح الاستمتاع بحضور الأوبرا الهنغارية المميزة بأقل من دولارين للشخص الواحد، بالإضافة إلى تناول وجبة عشاء في مطعم ميشلان ستار، مؤلفة من 3 أطباق بمبلغ لا يتجاوز 40 دولاراً للشخص الواحد. ولا تكلف الإقامة في فندق “فور سيزونز” في شهر أبريل (نيسان) أكثر من 300 دولار لليلة الواحدة.

3- بانكوك



بالإضافة إلى قنواتها المائية، ومعابدها وأسواقها الكثيرة، تحتوي مدينة بانكوك التايلندية على مجموعة من الفنادق الفاخرة التي تقدم خدمات عديدة بأسعار منخفضة. بالإضافة إلى مطاعم المدينة المنشرة في كل مكان والتي تقدم وجبات شهية ببضع دولارات فقط.

ولا تتجاوز كلفة الإقامة في فندق بيلارس سيتس أند ريزيدنس الفاخر 170 دولاراً لليلة الواحدة.

4- لوس كابوس



تبدأ تكلفة الإقامة في غرفة بفنادق المدينة المطلة على البحر والتي تبعد أميالاً قليلة عن منتجع ريتزي الفاخر، من 240 دولاراً أمريكياَ في فصل الربيع، بالإضافة إلى المطاعم الكثيرة التي توفر وجبات شهية بأسعار رمزية.

5- كارتاجينا



تتسم هذه المدينة الكولمبية الساحلية باحتوائها على مواقع سياحية رائعة، حيث يمكن للسائح الاستمتاع بوجبات طعام فاخرة من المأكولات البحرية بأقل من 56 دولار أمريكي. بينما لا تتجاوز تكلفة الإقامة في فنادق المدينة الفاخرة 200 دولار أمريكي لليلة.