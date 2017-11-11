«ما يحطم قلبي هو انني زرت اجمل بلد في العالم والتقيت بأكثر الناس لطفا وصدقا واذا بصحافتها تمزقني اربا»
باريس ابنة المغني الراحل مايكل جاكسون مغردة بعد الانتقادات التي وجهت اليها في بعض الصحف الاسترالية.
«تويتر دمر ذاته من خلال تدميره لفكرة رواجه»
جيه كيه راولينغ مؤلفة روايات هاري بوتر معلقة على قرار تويتر بزيادة عدد احرف التغريدات المسموح بها، مضيفة ان المهم بالنسبة لها كان مدى قدرة الناس على الابتكار ضمن الحدود السابقة لعدد الاحرف.
«إنها موهبة نادرة جدا ورثها عن والدته وهو يحسن استخدامها»
المغني البريطاني التون جون عن قدرة الامير هاري على كسب محبة الآخرين وعلى التواصل معهم.
«كيف ستكون حياتهم في المستقبل؟ هذا هو همي الرئيسي»
نجم كرة القدم ديفيد بيكام معربا عن قلقه على اطفاله الاربعة وخصوصا على بروكلين (18 عاما) الذي بدأ دراسته الجامعية في نيويورك.