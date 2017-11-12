نشرت شرطة دبي في الإمارات العربية المتحدة، شريط فيديو قالت إنه يظهر أفرادها خلال تحطيم رقم قياسي بسحب طائرة ضخمة تابعة لطيران الإمارات.

وأرفقت شرطة دبي الفيديو بتغريدة على حسابها بتوتير، قالت فيها "تحطيمنا للأرقام القياسية أصبح عادة.. للمرة الثانية وفي أسبوع واحد، شرطة دبي تكسر رقمًا قياسيًا آخر.."

وأضافت التغريدة أنّ أفراد الشرطة سحبوا طائرة من طراز "إير باص A380 تزن 302 طن، تابعة لطيران الإمارات ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة".

وسحب فريق خاص من شرطة دبي مؤلف من 56 فردًا الطائرة الضخمة لأكثر من 100 متر، ليدخلوا بذلك موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.

وقالت وسائل إعلام إماراتية إن شرطة دبي حطمت بذلك الرقم القياسي السابق، الذي كان مسجلًا في هونج كونج بسحب طائرة وزنها 218.56 طن بمشاركة 100 شخص.

وتسلم القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، الشهادة من مدير الأرقام القياسية في شركة جينيس، هدى الكساب، حسب ما قالت وكالة الأنباء الإماراتية.