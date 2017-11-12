وضعت سيدة أمريكية طفلها في أحد المستشفيات في اليابان، وكانت صدمتها كبيرة عندما رأت أنواع الطعام المقدَّم لها في المستشفى كل يوم، مع العلم أنها لا تتلقى أي معاملة مختلفة عن باقي المرضى؛ فقررت أن تلتقط الصور، وتشاركها مع أصدقائها في أمريكا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تقرير مصور يقول موقع إذاعة صوت ألمانيا " دويتشه فيله": "لا يحظى طعام المستشفيات بسمعة جيدة في معظم أنحاء العالم، لكن سيدة أمريكية وضعت طفلتها في أحد مستشفيات اليابان كشفت جانبًا مثيرًا للحسد عن اهتمام اليابانيين بالمرضى".

فقد صورت الأمريكية لورن أونك وجبات طعام، تلقتها في المستشفى في أوكيناوا باليابان.. والصورة خير من ألف كلمة!