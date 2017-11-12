«تم استخدام أخطائي ضدي، وتم التسلي بالأحاديث حول مشكلاتي العاطفية دون خجل»

نجمة الغناء الأميركية تيلر سويفت تتحدث على المستوى الشخصي، وتكشف ما واجهته من صعوبات وعقبات في عالم الشهرة، منذ أن دخلته حينما كانت في الخامسة عشرة من عمرها.