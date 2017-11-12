«شعرت بصدمة كبيرة عندئذ لأني لم أتوقع ذلك إطلاقا»
هوب سولو، حارسة كرة القدم للسيدات (36 سنة)، تؤكد أن رئيس اتحاد كرة القدم الدولي السابق سيب بلاتر (81 سنة)، تحرش بها قبل حفل توزيع الجوائز الذي حصلت فيه على جائزة ذهبية عام 2013.
«تم استخدام أخطائي ضدي، وتم التسلي بالأحاديث حول مشكلاتي العاطفية دون خجل»
نجمة الغناء الأميركية تيلر سويفت تتحدث على المستوى الشخصي، وتكشف ما واجهته من صعوبات وعقبات في عالم الشهرة، منذ أن دخلته حينما كانت في الخامسة عشرة من عمرها.
«والآن ما رأي سيلينا؟»
تساؤل لبعض أصدقاء المغني الكندي جاستن بيبر (23 سنة) بعدما شوهد يتحدث بسعادة مع فتاة شقراء جميلة عقب حضوره حفلا فنيا في بيفرلي هيلز. يذكر أن بيبر يحاول منذ بعض الوقت استعادة علاقته العاطفية المضطربة مع صديقته سيلينا غوميز.
«نحن نعرف بعضنا منذ وقت طويل»
ريان غيغيز، الذي يعتبره البعض أفضل لاعب جناح في تاريخ كرة القدم، يخرج عن صمته ويكشف عن علاقته السرية مع جيما أتيكنسون، نجمة برنامج «جاءت تحديدا لترقص».
«كنت خائفة حتى الموت»
المغنية فرانكي بريدج، نجمة برنامج «يوم السبت» التلفزيوني البريطاني، تصف شعورها عندما سقط طفلها باركر (4 سنوات) على الأرض مصابا بحالة اختناق مفاجئة، مما تعين نقله إلى المستشفى.