دخل البريطاني ريتشارد براوننغ موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتباره أسرع رجل حديدي في العالم حتى الآن وذلك بعد تمكنه من القيام برحلة طيران بمحرك على جسمه.

وقام براوننغ مؤسس ورئيس شركة «غرافيتي آند استريز» برحلة فريدة من نوعها، بعدما ثبت محركات نفاثة على جسده وقام بها في أجواء حديقة لاغونا بارك بمدينة ريدينغ الإنجليزية.

وقد وصلت سرعة براوننغ 22 ميلا في الساعة في محاولته الثالثة والتي سقط بعدها في بحيرة المدينة.. وكانت هذه السرعة كافية لتحقيق رقم عالمي جديد والدخول في موسوعة غينيس.

وقال براوننغ ان بزته تحتوي على 9 توربينات غازية صغيرة تعمل على وقود الكيروسين، وانه اضطر لممارسة تمارين القوة الأساسية لتقوية عضلات جسمه لتمكنه من تحقيق التوازن في الهواء.

وعبر براوننغ عن سعادته بتمكنه من تحقيق افضل سرعة، الأمر الذي مكنه من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.