أظهر مقطع فيديو لكاميرا مراقبة لحظات صادمة عندما هم صاحب متجر ببلدة ووردفيل بولاية لويزيانا الأميركية، مستلاً سلاحه الناري من وراء منضدة الكاشير ليطلق النار على مجموعة لصوص مسلحين.

ظهر في المقطع المصور الذي نشرته صحيفة دايلي ميل البريطانية، الجمعة 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، 3 رجال ملثمين يدخلون متجر Lee Rays General Storee فيما أحدهم شاهرٌ سلاحَه، ثم يبدو كأن اللصوص يهددون الرجل الجالس وراء المنضدة، صاحب المتجر فرانك عيسى، الذي قال لقناة KALB المحلية إن الملثمين طالبوه بإخراج حصيلة المال من آلة الكاشير.

شقيق عيسى، صاحب المتجر، تمكن من تشتيت انتباه المشتبه بهم، ما منح عيسى فرصة ثمينة ليمد يده وراء المنضدة متناولاً سلاحه الناري، ليظهر في المقطع المصور وهو يهب واقفاً من وراء المنضدة ممسكاً بالسلاح قبل أن ينهال بسرعة على الرجال بطلقاته.

يقول عيسى إنه يعتقد أنه تمكن من إصابة أحد الرجال في بطنه وآخر في ذراعه.

أحد المشتبه بهم متواجد الآن في المستشفى وفق شرطة المدينة أما الآخر فيخضع للعلاج وقد أفرج عنه وتسلمه أبواه، في إشارة إلى أنه قاصر دون العمر القانوني.

لكن الشرطة ما تزال تبحث لإيجاد المشتبه به الثالث الذي لم يظهر على الشاشة المصورة في المتجر ولم تمسه الطلقات بأذى.