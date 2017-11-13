قالت الفنانة المصرية «شيما»، مطربة كليب «سونة»، إنها تعيش حالة من الاستياء الشديد بسبب هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ستايل الفستان الذي كانت ترتديه في حفل مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام في دورته السادسة.

وأضافت أن الفستان ليس به أي عيوب وغير حادش للحياء أو مثير للجدل، موضحة: «وطالما فيه ريد كاربت يبقى مسموح لأي فنانة تمشي باللبس اللي هي عايزاه»، لافتة إلى أن ارتداء أي فنانة مشهورة للفستان لن يثير جدلًا بين الجمهور مثلما حدث معي.

واستكملت حديثها لموقع فيتو المصري قائلة: «شغلي اللي هيشهرني مش الهبل دة»، لافتة إلى أنها لا تجد تفسيرًا لغضب رئيس الجامعة من الفستان الذي صممه لها محمود غالي.

وذكرت شيما في تصريح خاص لـ«فيتو» أنها تلقت مكالمة هاتفية من مسئولي أحد المهرجانات بالكويت، لتكريمها عن أعمالها الفنية، وأن هذا المهرجان سيكرم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم الشاب خالد.

وكشفت شيما عن أحدث أعمالها الفنية، حيث انتهت من تصوير كليب جديد بعنوان «عندي ظروف» من كلمات محمد عاطف، ألحان رامي جمال، وتوزيع نور، مشيرة إلى أنه سيطرح يوم الإثنين المقبل على موقع "يوتيوب" وعدد من الفضائيات.

يذكر أن حفل ختام مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام في دورته السادسة أقيم أمس تحت رئاسة إبراهيم أبو ذكري، رئيس اتحاد المنتجين العرب، على مسرح جامعة القاهرة، بحضور عدد من الفنانين العرب والمصريين.